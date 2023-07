Kako bi bila videti slovenska različica lutke Barbie?

Novinarka portala BuzzFeed Amy Glover je s pomočjo umetne inteligence ustvarila lutke Barbie iz različnih držav, med drugim tudi slovensko različico priljubljene igrače. Kot navaja na portalu, so bile slike ustvarjene z uporabo generativnih slikovnih modelov umetne inteligence, nastale pa so zgolj iz zabave in radovednosti. "Slike prav tako razkrivajo pristranskosti in stereotipe, ki trenutno obstajajo v modelih umetne inteligence, in niso mišljene kot natančni ali popolni prikazi človeške izkušnje," je še zapisala.