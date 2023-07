Kako bi bila videti slovenska različica sanjske hiše lutke Barbie?

Nekateri so jo kot otroci imeli v domači zbirki igrač, drugi so se z njo igrali v računalniških igricah, spet tretji jo bodo prvič videli, ko si bodo ogledali film Barbie. Sanjska hiša lutke Barbie je od nekdaj veljala za rožnato fantazijo, o kateri je sanjaril marsikdo. In kako bi ta bila videti, če bi bila ustvarjena v svetu slovenskih nepremičnin?

Novinarka portala BuzzFeed Amy Glover je po tem, ko je s sodelavci ustvarila sanjske hiše lutke Barbie na podlagi značilnosti 50 ameriških zveznih držav, enako storila še za preostalih 194 držav na svetu. Med rožnatimi nepremičninskimi kreacijami si je moč ogledati tudi slovensko različico sanjske hiše lutke Barbie. Umetna inteligenca jo vidi tako: icon-expand Slovenska različica sanjske hiše lutke Barbie FOTO: Amy Glover - Midjourney V nasprotju s pričakovanji umetna inteligenca slovensko različico hiše ne uvršča h klasični, temveč k modernejši arhitekturi s futurističnimi elementi. Pri ustvarjanju hiše in njene okolice pa umetna inteligenca ni pozabila na zeleno naravo, s katero se lahko pohvali naša država. Kako so videti različice hiše naših sosednjih držav? V kakšni hiši bi živela Barbie, če bi prihajala iz Azije ali Afrike? Vse svetovne različice sanjske hiše lutke Barbie si lahko ogledate TUKAJ.