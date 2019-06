Kako dobro kopira Kate Middleton?

Od leta 2012 ji je uspelo prekopirati nekaj najbolj znamenitih stajlingov, pri čemer je brez dvoma trpel tudi bančni račun. A brez skrbi, ne imitira čisto vseh stajlingov, ampak odvisno od tega, kateri so ji najbolj všeč, če se ujemajo z njenim osebnim slogom in kako zelo so oblačila dostopna. Med drugim je priznala, da le redko kupi original in da veliko kosov najde na spletnih straneh eBay in Poshmark.