Kako dolgo lahko ležite in ne počnete ničesar? Črnogorci so podrli rekord

Črnogorci podirajo rekorde v maratonskem ležanju. Tekmovanje v poležavanju se bliža koncu, postavljen je nov rekord, a trije še vztrajajo in ne nameravajo vstati. Koliko časa jim bo še uspevala naloga, ki – četudi je na prvi pogled videti preprosta – to ni. Kot vsako leto ugotavljajo tekmovalci, samo ležati ni tako lahko. In kako naporno je?