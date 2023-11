Si predstavljate, da bi se lahko oblekli v knjige? Sliši se za lase privlečeno, toda francoska modna oblikovalka je uresničila prav to nenavadno idejo. Iz starih knjig izdeluje vrhunske večerne obleke in jim, kot pravi sama, na ta način vdihne novo življenje. Njene kreacije so postale pravi hit na družbenih omrežjih in požele veliko mednarodne pozornosti.