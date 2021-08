Kako je bloger iz odročne vasice v Jemnu postal spletna senzacija?

Odročna vasica v Jemnu, domačini kot glavni igralci in serija posneta kar na mobilni telefon. Gledalcev pa več deset milijonov. Če je kdo pomislil, da gre za hollywoodsko produkcijo, se je močno zmotil. Junak te neverjetne zgodbe je mladi jemenski nadebudni bloger, ki mu je uspelo z ekipo prijateljev in sovaščanov ustvariti igrano serijo, ki je postala prava youtube senzacija. Ter svetu dokazati, da je vse mogoče, če si iznajdljiv in vztrajen.