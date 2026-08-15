Kako je danes videti deček iz viralnega videa Baby Shark?

Se še spomnite otroške pesmi Baby Shark , ki je pred leti popolnoma zavzela svet in se danes zgolj na YouTubu lahko pohvali z vrtoglavimi 17 milijardami ogledov? Ste se kdaj vprašali, kako je videti deček, ki je nastopil v viralnem videu?

Geon-roung, ki je bil takrat star zgolj šest let, je danes najstnik, ki gradi svojo glasbeno kariero. 17-letnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Baby Shark Boy, je že izdal svoj prvi singel z naslovom Wave. "Vedno sem bil hvaležen, da se ljudje spominjajo mojih otroških nastopov. Pred desetimi leti sem plesal na 'Baby Shark', zdaj pa želim deliti zgodbe, ki sem jih sam napisal, in predstaviti svoj glas," je povedal za Business Korea.

"Ne gre le za vrnitev fanta iz videa. Pomembno je, da pove svojo zgodbo, in ta novi začetek želimo predstaviti na pristen način," je za The Korea Herald povedal predstavnik podjetja, pod okriljem katerega mladenič gradi svojo glasbeno kariero.