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Kako je danes videti deček iz viralnega videa Baby Shark?

Ljubljana, 15. 08. 2026 16.25 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Geon roung

Geon-roung, nekoč šestletni deček iz globalne uspešnice Baby Shark, je odrasel v 17-letnega glasbenika, ki pod umetniškim imenom Baby Shark Boy začenja samostojno glasbeno pot. Kako je danes videti deček iz viralnega videa?

Se še spomnite otroške pesmi Baby Shark, ki je pred leti popolnoma zavzela svet in se danes zgolj na YouTubu lahko pohvali z vrtoglavimi 17 milijardami ogledov? Ste se kdaj vprašali, kako je videti deček, ki je nastopil v viralnem videu?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Geon-roung, ki je bil takrat star zgolj šest let, je danes najstnik, ki gradi svojo glasbeno kariero. 17-letnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Baby Shark Boy, je že izdal svoj prvi singel z naslovom Wave. "Vedno sem bil hvaležen, da se ljudje spominjajo mojih otroških nastopov. Pred desetimi leti sem plesal na 'Baby Shark', zdaj pa želim deliti zgodbe, ki sem jih sam napisal, in predstaviti svoj glas," je povedal za Business Korea.

"Ne gre le za vrnitev fanta iz videa. Pomembno je, da pove svojo zgodbo, in ta novi začetek želimo predstaviti na pristen način," je za The Korea Herald povedal predstavnik podjetja, pod okriljem katerega mladenič gradi svojo glasbeno kariero.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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