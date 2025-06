Kako je videti 200 let star kondom?

Amsterdamski muzej Rijksmuseum je v okviru razstave o spolnosti in prostituciji v 19. stoletju razstavil 200 let star kondom. Narejen naj bi bil okoli leta 1830, okrašen pa je z risbo delno razgaljene nune z razkrečenimi nogami in treh duhovnikov z razkritimi spolnimi udi, kar bi po navedbah muzeja lahko predstavljalo parodijo na spolno abstinenco v katoliški cerkvi.

"Prikazuje tako igrivo kot resno plat spolnega zdravja," so pri muzeju povedli o nenavadnem eksponatu. Dodali so, da gre za prvi primer grafike na kondomu v njihovi zbirki in da bi kondom lahko bil spominek iz bordela. Obiskovalcem bo za ogled na voljo do konca novembra.