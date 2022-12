Kako lep je svet, to je bil naslov in naloga za najboljše umetnike ledenih skulptur, ki so se zbrali na Nizozemskem. Za stvaritve so v velikanski hali dobili na voljo 275 tisoč kilogramov ledu in 275 tisoč kilogramov snega. In magičen svet snega se je spremenil v neverjetne skulpture.