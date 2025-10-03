Svetli način
Zanimivosti

Kako smo čakali alarm, ki ni zazvonil

03. 10. 2025

Svet
Dobrodošli v svetu, v katerem se božičnici lahko odpoveste, Aleksandru Pozveku pa raje ne. V tokratni rubriki Ne, resno smo videli, kako je Slovenija čakala na SI-ALARM za množično obveščanje - in ugotovili, da je v resnici največji alarm še vedno politika sama. Neposredno smo se vklopili tudi v hram demokracije, kjer so potekale učne ure fonetike, Levica pa je dobila še posebne učne ure iz sopredsedovanja. Za konec pa še nekaj razvedrila ob kvalitetni slovenski glasbi ...

