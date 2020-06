Kakšen vonj ima vesolje? 'Smodnik, zažgan zrezek, maline in rum'

Dišavo, ki naj bi imela vonj po vesolju, je razvil Steve Pearce, kemik in ustanovitelj podjetja Omega Ingredients, ki se ukvarja s "kreiranjem visoko kakovostnih, izvirnih in naravnih okusov ter sestavin za prehrambeno industrijo". Leta 2008 ga je najela ameriška vesoljska agencija Nasa, saj so želeli, da poustvari vonj vesolja. To mu je vzelo štiri leta.

Vonj so ustvarili, da bi astronavte čim bolje pripravili na izkušnjo v vesolju in izločili kakršnokoli potencialno presenečenje. Tudi to, kako diši vesolje. Astronavtka Peggy Whitson je v intervjuju za CNNleta 2002 dejala: "Vonj je takšen kot vonj po tem, ko ustreliš s pištolo. Opisala bi ga kot skoraj kislega, a hkrati dimljenega in zažganega."