Kakšnega okusa je vino iz vesolja?

Čudovito, manj trpko in z izrazito cvetlično aromo, pravijo izbranci, ki so odprli eno od 12 steklenic prestižnega bordojca, ki so dobro leto preživele na Mednarodni vesoljski postaji. Na slepo so žlahtno kapljico primerjali s tisto, ki je ostala na tleh. Francoski vinarji so v vesolje poslali steklenico, vredno pet tisoč evrov. Na potovanje je romalo tudi več kot 300 sadik vinske trte, ki je tam zgoraj ne samo preživela, ampak tudi opazno hitreje rastla. Izsledki raziskave bi lahko tlakovali pot kmetijstvu prihodnosti.

