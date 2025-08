Kakšno glasbo rade poslušajo krave?

Nekaj raziskav je že pokazalo, da nekatere glasbene zvrsti pozitivno vplivajo na živali. Zdaj pa se iskanje glasbenega okusa seli na pašnike in od tam na družbena omrežja. Številni uporabniki TikToka preverjajo, kaj je kravam všeč in kaj ne, nizozemska skladateljica pa je šla še korak dlje – glasbo piše posebej za krave in jim prireja koncerte. Kaj ugotavlja?