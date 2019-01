Kamera ujela 'trojček' gepardov v rezervatu

"Ko smo prišli na prizorišče, je bilo slišati veliko hrupa in njihovih krikov, zdelo se je, kot da se tepejo, a sta se dva samca spravila na eno samico in se skušala hkrati pariti. To je bil razlog za ves hrup. Ko sem videl, kaj se dogaja, mi je srce začelo razbijati. Ostal sem brez besed, snemalcu pa dejal, naj samo snema, ker česar takega ne bomo videli nikoli več," je povedal 26-letni paznik v rezervatu Juan Venter.

"Gepardi so se potem počasi odvalili v grmovje, saj so med parjenjem precej sramežljivi, zato jih nismo hoteli motiti, saj je treba spoštovati naravo. Imam prijatelje, ki so pazniki v rezervatu že več kot 15 let in še nikoli niso videli kaj takega. Zame je to zagotovo prvič in zadnjič, da sem bil priča čemu takemu, hkrati pa je to prvič, da so to videli v ujetništvu oz. rezervatu. Prej boste videli luskavca kot pa takšen prizor. Ta izkušnja je imela velik vpliv na mojo kariero, in čeprav sem videl veliko redkih stvari, je to postala ena ljubših," je še dodal.

