Kamere ujele kotitev mladička žirafe

V angleškem živalskem vrtu Chester Zoo je žirafa skotila potomca. Samček se je hitro postavil na noge in že pridno sesa mleko. Njegove prve korake so ujele tudi kamere, fotografski objektiv mladička naravnost obožuje, saj so nastale čudovite fotografije.

Novopečena mamica žirafa z imenom Orla je 3. marca ob treh ponoči pred kamerami skotila malega potomca, ki je ob porodu padel na mehko slamo z višine približno dveh metrov. Samica in mladiček sta že vzpostavila prve stike, mladič pa se je tudi že postavil na noge, naredil prve korake in poiskal mamine seske. Mladiček je bil ob kotitvi velik 1,8 metra in težak 70 kilogramov, strokovnjaki za žirafe pa so dejali, da bo zrasel do 5,5 metra in da bo njegova teža presegla 1.000 kilogramov.

icon-expand Kamere so ujele trenutek, ko se je skotil mladiček žirafe. FOTO: Profimedia

Sarah Roffe, vodja ekipe za žirafe v omenjenem živalskem vrtu, je dejala: "Žirafe kotijo stoje, zato njihovi mladiči dobijo pravo dobrodošlico ob prihodu na svet, saj padejo z višine dveh metrov na tla. Čeprav se zdi, da je to dolga pot, padec dejansko pretrga popkovino in pomaga spodbuditi prvi dih mladička – to je dramatičen prihod, ampak samo tako to naredijo! Mladiček je na svet prišel ob koncu 15-mesečne brejosti Orle in že stoji na nogah – zrase lahko do 5,5 meta." "Orla, izkušena mama, se je povsem naravno vživela v vlogo. Vse dela v redu in lepo je videti tesno vez med njima."

Mladiček se je tako pridružil skupini osmih žiraf podvrste rothschild. "Za čredo je to vedno vznemirljiv čas, ko pride nov mladiček," je dodala Sarah. "Dve starejši žirafi Dagmar inTula sta, kot kaže, prevzeli vlogo zaščitnih tetk in Orli pomagata paziti na novorojenčka." Sarah je še dejala, da je mladička dobro sprejela tudi preostala čreda. Takoj ko bo pridobil samozavest in postal samostojen, se bo hitro pridružil drugim, s katerimi se bodo skupaj igrali.

icon-expand Samica in mladiček sta že vzpostavila prve stike. FOTO: Profimedia

Podvrsta žiraf rothschild je zelo ogrožena, njena populacija pa je v zadnjih desetletjih doživela 50-odstotni upad, zaradi česar je ena najbolj ogroženih sesalcev na svetu. Strokovnjaki ocenjujejo, da jih je v Afriki ostalo le 1600, pri čemer Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) kot največjo grožnjo navaja izgubo habitatov in divji lov. Živalski vrt Chester Zoo se že več let trudi zaščiti podvrsto žiraf rothschild v naravi, sodeluje pa tudi s fundacijo za ohranjanje žiraf in ugandsko upravo za divjad v Ugandi.