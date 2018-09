Kamere v Ugandi ujele izjemno redkost

Po poročanju BBC so v ugandskem pragozdu kamere nedavno posnele izjemno redko in ogroženo živalsko vrsto – zahodnega, nižinskega bonga, ki je na robu izumrtja.

Nižinski bongo spada v družino antilop in izstopa po svojih izrazitih belih progah, ki se raztezajo po vsem trupu. Gre za največji primerek gozdne antilope na svetu, ki je obenem tudi na seznamu ogroženih živalskih vrst.

Naravno domovanje nižinskega ali zahodnega bonga se sicer razteza na območju zahodne in celinske Afrike, a je v zadnjih letih zaradi poseljevanja omenjenega predela in krčenja njihovega habitata in intenzivnega lova na živali, ki vključuje postavljanje številnih pasti, med katerimi so izjemno pogoste zanke, njihovo število čedalje manjše.

Strokovnjaki ocenjujejo, da naj bi bilo v osrednji in zahodni Afriki le še približno 30.000 primerkov nižinske antilope.

Kako so jih odkrili?

Nadzorne kamere v nacionalnem parku Semuliki, ki je obenem park, v katerem so eni najstarejših afriških gozdov, so posnele redko vrsto omenjene nižinske antilope. Strokovnjaki so jo odkrili med raziskovalnim delom o številu in vrstah različnih sesalcev na tem območju. Med 18.000 fotografijami jim je tako uspelo prepoznati več kot 30 različnih živalskih vrst, med katerimi so poleg zahodnega bonga tudi sloni, leopardi, opice in bivoli.