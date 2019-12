Kanadska televizija Trumpa izrezala iz filma Sam doma 2

Ko je kanadska televizija v času božiča znova predvajala drugi del kultnega božičnega filma Sam doma, so številni opazili, da so iz filma izrezali prizor, ko mali Kevin v hotelu v New Yorku sreča Donalda Trumpa. Kanadčani so v svojo obrambo pojasnili, da so film "popravili" že leta 2014, njihova odločitev pa naj ne bi bila politično obarvana.

Kanadska televizija CBC je postala tarča kritik, potem ko so njeni gledalci opazili, da so ameriškega predsednika Donalda Trumpa izrezali iz kultnega filma Sam doma 2. Film, ki so ga posneli leta 1992, so v Kanadi predvajali pred kratkim, a brez prizora, kjer Macaulay Culkin v vlogi malega Kevina v hotelu Plaza v New Yorku sreča Donalda Trumpa in ga vpraša, kje je recepcija. Trumpov sin Donald Jr. je potezo kanadske televizije označil za patetično, ta pa je zanikala obtožbe, da je odločitev politično motivirana.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ko so pojasnili, so iz filma, ki traja 120 minut, izrezali osem minut. "Prizor, kjer nastopi Donald Trump, je eden številnih prizorov, ki smo jih izrezali, saj niso bili ključni za razumevanje zgodbe." Kot so še dejali, so popravke opravili že leta 2014, ko so prejeli pravice za predvajanje filma, torej preden je Trump postal predsednik. Trump je junija 2015 oznanil, da bo kandidiral na predsedniških volitvah, izvoljen pa je bil novembra 2016.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Trump se je že odzval na Twitterju in v šali napisal: "Film ne bo nikoli več enak." Kot je še dodal, je verjetno kanadski premier Justin Trudeau nanj jezen. Trudeau se sicer velikokrat ne strinja s Trumpom glede številnih političnih vprašanj.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke