Kaos na japonskih železnicah – krivec majhen polž

Japonski železniški sistem zagotovo sodi med najbolj sodobne, njihovi vlaki pa niso znani samo po hitrosti, ampak tudi po neverjetni točnosti. A tudi pri njih gre kdaj kaj narobe. Tuji mediji so se tako razpisali, da so na otoku Kjušu na jugozahodu Japonske zaradi električnega izpada morali odpovedati kar 26 vlakov.

In kaj je botrovalo temu grdemu električnemu izpadu? Med pregledom električne opreme v omarici so inženirji podjetja odkrili mrtvega golega polža (lazarja), ki je meril približno 2 do 3 centimetre. Polž je zlezel v električno omarico, kjer ga je scvrl električni tok, to pa je povzročilo kratek stik na širšem omrežju in s tem zastoj vlakov.

Predstavnik železnice je za CNN povedal, da s polži do zdaj niso imeli težav (ponavadi je za težave kriva divjad, ki trči v vlak), vendar bodo ob naslednjih pregledih omaric preverili, koliko špranj imajo in tako poskrbeli, da ne bo več nezaželenih slinastih gostov.