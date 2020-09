Karneval v Riu prestavljen za nedoločen čas

Plesne šole, ki poučujejo sambo, so že večkrat opozorile, da bi se brez cepiva težko organizirale za letošnji plesni dogodek. Karneval v Riu vsako leto privabi milijone obiskovalcev, a je Brazilija ena od držav, ki jo je pandemija koronavirusa najbolj prizadela, zato so se organizatorji odločili, da prireditev prestavijo za nedoločen čas. Vse skupaj so v Braziliji našteli 4,5 milijona okužb in več kot 138 tisoč smrtnih primerov.