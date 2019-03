Katera vam je najboljša spletna šala na račun brexita?

Spet drugi, so blexit poimenovali Alica v Brexitlandu, s podnaslovom "ni treba, da si nor, da tu živiš, pomaga pa".

Za zanimiv prizor so poskrbeli tudi britanski protestniki, ki so z velikansko lutko Mayeve, ki ima na gigantski nos nataknjeno britansko ekonomijo.

Nekdo je z blazino ZDA v barvi ameriške zastave pokazal, da je bil "originalni brexit" že leta 1776, ko so Američani razglasili svojo neodvisnost, ko je bilo trinajst britanskih kolonij v Severni Ameriki razglašenih za svobodne in neodvisne države.

Zagotovo pa so pomenljivi tudi predelani prometni znak za eksplozijo v barvah britanske trobojnice opozarja za "nevarnost brexita" ali predelana naslovnica albumaLane Del Rey Born to Die, ki so ji dali glavo Mayeve, jo poimenovali Lana Del May in naslov albuma Born to Brexit.