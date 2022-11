Katere so najdražje ulice na svetu?

Najdražja nakupovalna ulica na svetu je znamenita newyorška Peta avenija, ugotavljajo pri ameriškem nepremičninskem gigantu. Snovalci lestvice, ki so jo letos sestavili prvič po pandemiji, ob tem ocenjujejo, da je sektor maloprodaje prestal enega najhujših stresnih testov v zgodovini, prestižne nepremičnine pa so se izkazale za najbolj odporne in so ponekod še dražje kot pred globalno zdravstveno krizo. Kako pa so se odrezala evropska mesta? Na stopničkah je Milano, ki se ponaša s tretjo najdražjo nakupovalno ulico na svetu. Italijanska modna prestolnica je prvič prehitela London in Pariz. V klub razkošja pa se vrača tudi češka prestolnica Praga.