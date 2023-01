Katere spletne šale so najbolj nasmejale v letu 2022?

Leto 2022 so zaznamovali številni odmevni dogodki. In kjer so odmevni dogodki, so tudi viralne šale. Katere so nas v letošnjem letu najbolj nasmejale?

Za zabavo so na domači sceni poskrbeli tekmovalci in tekmovalke šovov MasterChef Slovenija, Kmetija in Sanjski moški. Slovenska Instagram profila, namenjena ustvarjanju in deljenju viralnih šal, sta ponudila spodnji objavi, s katerima se lahko poistoveti marsikateri posameznik.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na tujem so v začetku leta odmevale viralne šale na račun vojne v Ukrajini, ki se je vse do 24. februarja zdela neverjetna. Viralne šale, ki so zaradi resnosti problema pri nekaterih zbudile ogorčenje, so drugim vsaj za trenutek ponudile nekaj sprostitve. Uporabniki Instagrama so profil Vladimirja Putina zasuli s šalami, prošnjami in nagovori, ki so imeli skupno rdečo nit: "Vladimir, prosim, ne zaneti vojne." Komentarji, obarvani s črnim humorjem, so številne uporabnike sicer močno razburili.

icon-expand Zabavni komentarji na Instagramu Vladimirja Putina FOTO: AP

K šalam na račun Vladimirja Putina in njegovih odločitev se je že konec lanskega leta pridružil tudi uradni profil države Ukrajine, ki je na Twitterju objavil spodnjo fotografijo in s tem potrdil, da je življenje ruskih sosed stresno.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekoliko lahkotnejša tema za nastanek šal, ki pa kljub temu ni bila popolnoma nedolžna, je bila zaušnica, ki jo je na letošnji podelitvi oskarjev Will Smith primazal Chrisu Rocku. Spomnimo, Will Smith je po neslani šali na račun njegove žene Jade Pinkett Smith stopil na oder in komedijantu ter avtorju šale Chrisu Rocku primazal zaušnico. "Ne omenjaj imena moje žene s svojimi j****** usti," je vzklik, ki po družbenih omrežjih odmeval še tedne po incidentu. In nastale so šale:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Uporabniki družbenih omrežij niso prizanesli niti pokojni kraljici Elizabeti II., ki je letos junija praznovala 70. obletnico vladanja, septembra pa v 96. letu umrla. Pred smrtjo najdlje vladajoče monarhinje so šale letele predvsem na račun njene starosti:

icon-expand Kraljica Elizabeta II. v raju izreka dobrodošlico Adamu in Evi. Bojda je bila tam še pred Jezusom Kristusom. FOTO: Instagram

Po smrti pa so splet preplavile predvsem šale na račun novega monarha, kralja Karla III. Kraljičin naslednik je namreč prvi službeni dan dočakal šele pri 74.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob novici, da priljubljeni kolumbijski pevki Shakiri zaradi suma utaje davkov grozi daljša zaporna kazen, so družbene medije preplavile viralne šale. Spomnimo, špansko tožilstvo bo za kolumbijsko pevko zahtevalo osem let zaporne kazni zaradi domnevne utaje davkov v skupni vrednosti 14,5 milijona evrov v obdobju med letoma 2012 in 2014. Resne obtožbe zoper Shakiro uporabnikov družbenih omrežij očitno niso preveč zmotile. Še več, vsi oziroma velika večina so se postavili na njeno stran in že pričeli s sestavljanjem načrta za pobeg. "Jaz, medtem ko svojim kolegom razlagam, kako bomo Shakiro rešili z zapora."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mit ali dejstvo? To so se spraševali uporabniki družbenih omrežij po tem, ko je igralec Leonardo DiCaprio prekinil zvezo s 25-letno Camilo Morrone. Hollywoodski zvezdnik je namreč znan po svoji zvezah z manekenkami, ki se zaključijo najkasneje takrat, ko te dopolnijo četrt stoletja. "Tri stvari v življenju so gotove: smrt, davki in to, da Leonardo DiCaprio konča zvezo z dekletom, preden se njeni možgani dokončno razvijejo," so mnenja uporabniki, ki so se ob novici hitro pošalili. "Morda pa Leonardo DiCaprio ne želi ponovno doživeti usode s Titanika, ko na lesenih vratih ni bilo dovolj prostora zanj, in zato hodi z dekleti, ki so premlada, da bi slišala za Titanik, tako film kot dejansko ladjo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Leto 2022 je zaznamovalo tudi zvezdniško sojenje med Johnnyjem Deppom in Amber Heard. Največ šal je nastalo na račun razodetja, da naj bi se Amber podelala v duhu maščevanja na posteljo. Igralec je na stolu za priče trdil, da se je po prepiru z Amber umaknil v svojo drugo hišo, ko se je kasneje vrnil v njuno spalnico, pa je na svoji strani postelje našel "človeški iztrebek".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po tem, ko je 21-letna manekenka javno razkrila, da je imela s poročenim Adamom Levinom afero, so se oglasila še štiri druga dekleta, ki so na družbenih omrežjih delila spogledljiva sporočila, ki jim jih je pošiljal glasbenik. Uporabniki družbenih omrežjih so se ob tem takoj zagrabili priložnost, da ustvarijo številne šale na njegov račun.