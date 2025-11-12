Svetli način
Kateri so papeževi najljubši filmi?

Vatikan, 12. 11. 2025 19.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Pred sprejemom hollywoodskih zvezd in z oskarjem nagrajenih režiserjev v Vatikanu je papež Leon XIV. razkril svoje štiri najljubše filme. V Chicagu rojeni 70-letni prvi papež iz ZDA je ob treh ameriških med najljubšimi filmi navedel tudi enega italijanskega.

V videoposnetku, ki ga je objavil Vatikan, je papež med svojimi najljubšimi filmi navedel ameriško klasiko Franka Capre iz leta 1946 Čudovito življenje z Jamesom Stewartom v glavni vlogi obupanega družinskega očeta, ki mu pomaga angel.

Papež Leon XIV. je razkril seznam svojih najljubših filmov.
Papež Leon XIV. je razkril seznam svojih najljubših filmov. FOTO: AP

Navedel je tudi ameriški muzikal Moje pesmi, moje sanje iz leta 1965 režiserja Roberta Wisea o družini von Trapp, v katerem sta glavni vlogi odigrala Christopher Plummer in Julie Andrews.

Ameriška je tudi družinska drama Navadni ljudje iz leta 1980, režijski prvenec nedavno umrlega igralca in režiserja Roberta Redforda.

Med njegovimi štirimi najljubšimi filmi pa se je znašel tudi italijanski film Roberta Benignija Življenje je lepo iz leta 1997 o očetu, ki skuša sina zaščititi pred grozotami nacističnega koncentracijskega taborišča med drugo svetovno vojno. V Vatikanu so dodali, da je papež izbral filme, ki mu največ pomenijo.

Papež za globlji dialog s svetovno kinematografijo

Leon XIV., ki vodi katoliško cerkev od maja, bo na posebni avdienci v soboto v Vatikanu sprejel več filmskih zvezd. Med njimi bodo Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco ter Monica Bellucci. Od režiserjev pa se bodo avdience predvidoma udeležili Spike Lee, Judd Apatow, George Miller in Giuseppe Tornatore.

Iz Vatikana so sporočili, da želi papež "poglobiti dialog s svetovno kinematografijo ... in raziskati možnosti, ki jih umetniška ustvarjalnost ponuja za poslanstvo Cerkve in promocijo vrednot". Dogodek bo potekal v okviru praznovanja svetega leta.

