Kateri so papeževi najljubši filmi?

V videoposnetku, ki ga je objavil Vatikan, je papež med svojimi najljubšimi filmi navedel ameriško klasiko Franka Capre iz leta 1946 Čudovito življenje z Jamesom Stewartom v glavni vlogi obupanega družinskega očeta, ki mu pomaga angel.

Navedel je tudi ameriški muzikal Moje pesmi, moje sanje iz leta 1965 režiserja Roberta Wisea o družini von Trapp, v katerem sta glavni vlogi odigrala Christopher Plummer in Julie Andrews.

Ameriška je tudi družinska drama Navadni ljudje iz leta 1980, režijski prvenec nedavno umrlega igralca in režiserja Roberta Redforda.

Med njegovimi štirimi najljubšimi filmi pa se je znašel tudi italijanski film Roberta Benignija Življenje je lepo iz leta 1997 o očetu, ki skuša sina zaščititi pred grozotami nacističnega koncentracijskega taborišča med drugo svetovno vojno. V Vatikanu so dodali, da je papež izbral filme, ki mu največ pomenijo.