Kateri znani obrazi so se leta 2024 razveselili naraščaja?

Leto 2024 je bilo znova veselo, saj so se številni znani obrazi razveselili naraščaja. Nekateri, kot je denimo Justin Bieber, so čare starševstva okusili prvič, spet drugi pa so v svojo družino sprejeli novega družinskega člana. Kdo vse se je letos veselil dojenčkov?

Starševska sreča za kar dva para iz šova Super par V začetku leta je z novico, da je prvič postala mama sinu Levu, razveselila Eva Pavli. Pevka in vsestranska umetnica je samo za naš portal spregovorila o izkušnji poroda in priznala, da so prvi dnevi z dojenčkom težki, a da v vlogi mame zelo uživa. Marca je nato z objavo na družbenih omrežjih poslanec Žan Mahnič sporočil, da je postal oče sinu, ki sta mu s partnerico izbrala ime Filip Aleksander.

Eva Pavli FOTO: Tjaša Barbo icon-expand

V osmem mesecu letošnjega leta sta se naraščaja razveselila kar dva slovenska znana obraza. Prvič je čare materinstva s partnerjem Markom Pavlovićem okusila Katarina Benček, ki je rodila deklico z imenom Isabella. Nekdanja udeleženca šova Super par sta novico o nosečnosti delila marca, ko sta priznala, da se močno veselita pustolovščine, ki ju čaka, čeprav nista povsem prepričana, ali sta na vse skupaj pripravljena. Novega družinskega člana je v svojo družino sprejel tudi glasbenik Blaž Švab, ki je po sinu Levu avgusta pozdravil še deklico Livi Mario. Ime je sestri izbral starejši brat, pevec pa je novico o rojstvu hčerke razkril na družbenih omrežjih.

Katarina in Marko sta se razveselila hčerke. FOTO: osebni arhiv icon-expand

Septembra je v družino Janković prijokal nov član, saj se je sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića razveselil sina. Za Jureta Jankovića je to tretji otrok, za njegovo Maxime Janković pa prvi. Deček nosi ime Alexander Zoran, pridružil pa se je starejši polsestri Julii in polbratu Vallu.

Tudi oktobra se je v slovenskih porodnišnicah slišal otroški jok novorojenčkov, ki so se rodili znanim Slovencem. Prvič so čare starševstva okusili Tim Kores, Žiga Škvorc in Indira Ekić. Pevec se je z ženo Julijo Veleski razveselil sina, a ni razkril, katero ime sta izbrala zanj. Tudi Indira in Matic, ki sta si letos poleti obljubila večno zvestobo, sta se istega meseca razveselila dečka. Otrok zmagovalcev našega šova Super par je dobil ime Kai, presrečni mami in očku pa so čestitali tudi nekateri nekdanji sotekmovalci iz šova. Nekdanji tekmovalec MasterChefa Slovenija je za razliko od Korija in Indire postal oče deklici, ki sta jo s partnerico Anamarijo Klaužar poimenovala Emily.

Indira in Matic postala starša FOTO: Indira Ekić icon-expand

V novembru je v družino Modrijanov vstopil nov član, saj se je kontrabasist Franjo Oset razveselil hčerke. Z ženo Marino sta deklico poimenovala Ivana, novice o prihodu dojenčice pa so se razveselili tudi ostali člani narodnozabavne skupine in njihovi oboževalci.

Veseli december pa je bil še posebej vesel za nekdanjega tekmovalca MasterChefa Žigo Deršaka in njegovo Evo. Pevec se je s svojo drago sredi meseca razveselil rojstva sina, ki sta ga poimenovala Nace Noel. Kot je Žiga razkril za naš portal, je družinica že doma in uživa v prvem skupnem božiču. Le dva dni pred božičnim dnem pa je na svet prijokala tudi druga hčerka Eve Cerar in Nika Henigmana. Nekdanji predsednik vlade Miro Cerar je tako že drugič postal dedek, presrečna starša pa sta deklico poimenovala Lili.

Žiga Deršek in njegova Eva sta s sinom praznovala prvi skupni božič. FOTO: Osebni arhiv Žige Derška icon-expand

Čez lužo sta se prvega otroka razveselila Justin Bieber in Margot Robbie Tudi pri tujih zvezdnikih je bilo letos veselo. Že takoj januarja je z novico o novem družinskem članu presenetila Sienna Miller, ki je pri 42 letih drugič postala mama. 11-letni Marlowe se je pridružila še ena deklica.

Sienna Miller FOTO: Profimedia icon-expand

Februarja se je že četrtega sina razveselila Miranda Kerr, ki je z možem Evanom Spieglom dečka poimenovala Pierre. Z ustanoviteljem Snapchata ima tri otroke, z nekdanjim partnerjem Orlandom Bloomom pa enega. Drugič je čare očetovstva okusil tudi Johnny Galecki, ki se je sprva skrivaj poročil z novo izbranko Morgan, nato pa sta se skupaj razveselila še hčerke Onne Evelene.

Mesec dni kasneje je svojega drugega otroka pozdravila igralka Cameron Diaz, ki je s partnerjem Benjijem Maddenom dobila sina Cardinala. Novica o njunem ponovnem starševstvu je javnost presenetila, saj nista nikoli javno namignila, da sta v veselem pričakovanju. Za razliko od igralske kolegice pa je nosečnost svoje drage javno obelodanil Adam Devine, kasneje pa na družbenih omrežjih tudi sporočil, da je že februarja postal oče dečka Beauja. Marca je prvič oče postal tudi priljubljen pevec Maluma, ki je v svojo družinico sprejel hčerko z imenom Paris Londoño Gomez.

Ayesha Curry uživa v vlogi mame. FOTO: Ayesha Curry icon-expand

Maja je s svojim izjemno hitrim prihodom na svet Stephena ter Ayesho Curry presenetil deček, ki sta mu starša izbrala ime Caius Chai. Četrti otrok zakoncev bi se sicer moral roditi okoli začetka olimpijskih iger, a se mu je več kot očitno zelo mudilo na svet. Istega meseca se je naraščaja veselil tudi pevec skupine Muse Matt Bellamy, ki je oče postal tretjič. S partnerko Elle Evans sta sina poimenovala George po pevčevem očetu. Prvič je v mesecu ljubezni mama postala tudi hčerka Lionela Richija, Sofia. Manekenka in njen mož Elliot Grainge sta na družbenem omrežju sporočila, da sta dobila hčerkico, ki sta jo poimenovala Eloise Samantha Grainge.

Junija je svojega tretjega otroka rodila tudi igralka Jenna Dewan. Po Everly, ki jo ima z nekdanjim možem Channingom Tatumom, se je z novim partnerjem veselila drugega skupnega otroka, in sicer hčerke Rhiannon Lee Kathryn Kazee. Mesec julij je bil najlepši mesec za igralko Vanesso Hudgens, saj je zvezdnica rodila svojega prvega otroka. Novico je sprva želela zadržati zase, a so jo fotografi ujeli med odhodom iz porodnišnice, kar jo je močno razjezilo.

Novopečenima staršema so čestitali vsi domači. FOTO: Profimedia icon-expand

Avgustovska štorklja je prinesla novega člana v družino zakoncev Bieber. Justin Bieber, ki je letos dopolnil 30 let, se je z ženo Hailey razveselil sina. Deček nosi ime Jack Blues, zvezdnika pa redno dokazujeta, da v vlogi staršev izjemno uživata. Poleg pevca in manekenke so avgusta otroški jok zaslišali tudi pri Lei Michele, ki je po sinu Everju dobila še hčerko Emery Sol Reich, prvega skupnega otroka pa sta se razveselila tudi glasbenika Ashanti in Nelly. Ime je sinu izbral ponosni oče in ga poimenoval Kareem Kenkaide Haynes.

Septembra so se naraščaja drugič razveselili pri igralki Ashley Tisdale, ki je znova rodila deklico, drugega skupnega otroka pa sta pozdravila tudi Olivia Munn in John Mulaney ter hčerko poimenovala Mei. Tretjič se je otroški jok slišal pri raperki Cardi B, ki ime svoje hčerke zaenkrat še skriva pred javnostjo, ter pri igralki Mandy Moore, ki ni toliko skrivnostna. Z objavo na družbenih omrežjih je potrdila, da je postala mama deklici Louise Everett.

Margot Robbie FOTO: Profimedia icon-expand

Oktobra je bilo na zvezdniški sceni rojstev še posebej pestro. Prvič je mama postala zvezdnica Obalne straže Alexandra Daddario, ki je rodila konec oktobra, in igralka Margot Robbie, ki naj bi rodila nekje v sredini meseca. Zvezdnica Barbie naj bi dobila dečka, medtem ko spol Alexandringa otroka ni znan. Prvič sta mami postali tudi najmlajša hčerka Micka Jaggerja, Georgia May Jagger in hčerka pokojnega pevca Nirvane Frances Bean Cobain. Obe sta rodili dečka. Tretjega otroka je med enim od svojih koncertov dobil tudi glasbenik Brantley Gilbert, njegova žena pa je rodila kar na turnejskem avtobusu. Tudi pri športnikih je bilo pestro, saj sta nogometaš Jack Grealish in motociklistični dirkač Luca Marini prvič postala očeta. Tako Anglež kot Italijan sta se razveselila hčerke.