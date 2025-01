Katerih filmov, glasbe in modnih trendov leta 2025 se veselimo?

OGLAS

V minulem letu je svojo veliko turnejo zaključila Taylor Swift, svet filma je po Barbie in Oppenheimerju dobil Žlehtnobo, Banksy je še naprej opozarjal na družbene težave, na modne brvi pa so se vrnili Viktorijini angelčki. Česa pa se lahko veselimo v letu 2025? Strokovnjaki napovedujejo, da marsičesa, vsakdo pa bo lahko našel kaj zase. Glasba Na področju glasbe je tako ena najbolj težko pričakovanih vrnitev prav gotovo turneja skupine Oasis. Brata Liam in Noel Gallagher se po 15 letih vračata v mesecu juliju, najbolj zagreti oboževalci pa so si že lahko zagotovili svoje vstopnice za napovedane koncerte, ki so pošle v rekordnem času.

Oasis se po 15 letih vračajo na koncertne odre.

Pestro bo tudi festivalsko dogajanje, največje presenečenje pa so pripravili na španski Primaveri, kamor prihajajo tri najbolj vroče zvezdnice sodobne pop glasbe – Sabrina Carpenter, Charli XCX in Chappell Roan. Razočaral ne bo niti Glastonbury, katerega organizatorji so že sporočili, da bo na odru legend nastopil Rod Stewart, kaj še pripravljajo, pa bodo razkrili kmalu. Novo glasbo med drugim že pripravljajo indie heroj Sam Fender, ikona R&B-ja The Weeknd, h glasbi pa se vrača tudi Lady Gaga, ki je vmes skočila še v filmske vode. V studio se je vrnila Madonna, ki je na družbenem omrežju že objavila nekaj fotografij, ki napovedujejo njen novi album, za katerega je moči znova združila z znanim in preverjenim producentom Stuartom Picem.

Prvi večji dogodek bo februarski nastop Kendricka Lamarja, ki bo s svojim nastopom pred televizijske ekrane med polčasom Super Bowla privabil več milijonov ljudi. Film in televizija Ljubitelji filma najverjetneje že težko pričakujejo sezono podelitve nagrad, ki se bo pričela s podelitvijo zlatih globusov, zaključila pa s slovitimi oskarji. Med favoriti, ki se bodo borili za svoje zlate kipce, so filmi Maria, v katerem je v glavni vlogi nastopila Angelina Jolie, A Complete Unknown, v katerem je Boba Dylana zaigral Timothée Chalamet in A Real Pain, čustvena zgodba ameriških judovskih bratrancev, ki obiščeta Poljsko, kjer si ogledata kraje, povezane s holokavstom.

Angalina Jolie kot Maria Callas

Februarja je napovedana premiera novega filma franšize o Bridget Jones, v katerem bo glavno vlogo znova prevzela Renée Zellweger. Vrača se tudi Marvelov Stotnik Amerika in franšiza Fantastični štirje, v kateri bodo nastopili Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach in Joseph Quinn. Julija bo v osmi Misiji nemogoče navduševal neuničljivi Tom Cruise, poletje pa bo v kinodvorane privabilo tudi oboževalce Brada Pitta, ki bo sedel za volan formule.

Konec leta napovedujejo nadaljevanje uspešnice Žlehtnoba, vrača pa se tudi Avatar Jamesa Camerona, katerega prva dva dela sta dosegla neverjeten uspeh. Tudi na male ekrane se vračajo nove sezone že preverjenih uspešnic. Oboževalci tako že nestrpno pričakujejo, da bodo uživali v novih delih serije Wednesday z Jenno Ortega v glavni vlogi in finalno, peto sezono serije Stranger Things.

Že februarja bo na ogled tretja sezona serije Beli lotus, v novi spin-off seriji A Knight of the Seven Kingdoms pa bodo še posebej uživali ljubitelji Igre prestolov. Moda Ljubitelji mode sicer že od septembra in oktobra vedo, po kakšnih modnih trendih se bodo ravnali spomladi in poleti, če bodo upoštevali modni hiši Chanel in Balenciaga, bodo posegli predvsem po pastelnih barvah, opominjajo modni strokovnjaki, tisti, ki posegajo po bolj športnih oblačilih, pa bodo veseli bolj raztegljivih materialov, modne kose pa bodo krasili veliki logotipi znamk.

Stella McCartney je napovedala trende za prihajajoče leto s pastelnimi barvami in lahkimi materiali.