Potem ko je skupina mladeničev iz Amerike za vrtno zabavo ustvarila velikansko eksplozijo pene, je to postal izziv za številne nadobudne kemike po svetu. 13-letnik iz Nemčije je videl zeleno-modro eksplozijo in se odločil, da bo prav on naredil še več pene oziroma uradno zobne paste za slone ter se vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.