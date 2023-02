Kdo bo osvojil grammyja? V ospredju Adele, Beyonce in Harry Styles

V Los Angelesu bodo danes razglasili, kdo so najsvetlejše zvezde popularne glasbe. Na podelitvi grammyjev bosta po predvidevanjih znova v ospredju Beyonce in Adele. Med nominiranci so tudi Kendrik Lamar, Harry Styles in Taylor Swift.

Beyonce se na letošnjo 65. podelitev grammyjev podaja z nominacijami v devetih kategorijah. Sledi ji raper Kendrik Lamar z osmimi nominacijami, Adele in Brandi Carlile pa sta si prislužili po sedem nominacij. V najprestižnejši kategoriji za album leta sta favoritinji Beyonce z albumom Renaissance in Adele z albumom 30. Iz tega razloga se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ponavlja zgodba iz leta 2017. Takrat je Adelin album 25 premagal Beyonce in njen album Lemonade. Britanska umetnica je povedala, da je Beyonce njen idol, in dodala, da bi si kipec zaradi svoje inovativnosti zaslužil album Lemonade.

icon-expand Med nominiranci so Adele, Beyonce in Harry Styles FOTO: AP

Enakega mnenja so bili številni kritiki, ki so Adelino osvojitev grammyja upravičevali s predpostavko, da Ameriška diskografska akademija temnopoltim umetnikom ne podeljuje nagrad, ki si jih zaslužijo. Po predvidevanjih Billboardovih kritikov bo tokrat za album leta slavila Beyonce, Adele pa bo odnesla grammyja za skladbo leta s singlom Easy On Me. V vsakem primeru Beyonce z letošnjimi nominacijami še naprej piše zgodovino: s skupno 88 nominacijami se je z možem Jay-Z-jem izenačila na prvem mestu med največkrat nominiranimi izvajalci doslej.

icon-expand Kdo bo prihodnji februar osvojil prestižnega grammyja? FOTO: Profimedia

Beyonce, ki je že postala glasbenica z največ grammyji, lahko z morebitnimi novimi štirimi kipci prehiti dirigenta klasične glasbe Georga Soltija kot največkrat nagrajenega umetnika doslej. Za najprestižnejšo glasbeno nagrado se letos prvič poteguje tudi album v španskem jeziku. Portoriški umetnik Bad Bunny je z albumom Un Verano Sin Ti nominiran v treh kategorijah. Favoritinja za najboljšo tekstopisko je Taylor Swift z 10-minutno različico pesmi All Too Well. V kategoriji novih izvajalcev pa kritiki izpostavljajo Anitto, Maneskin in raperko Latto.