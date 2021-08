Črnogorci so pokazali svojo humorno plat in izvedli državno prvenstvo, v sklopu katerega so izbirali najbolj lenega državljana. Znani so stereotipi, da so Črnogorci leni, da jim delo ne diši. Tako so se tekmovalci pomerili v maratonskem ležanju pod drevesom. Zmagovalec je tisti, ki najdlje zdrži v udobnem ležečem položaju.