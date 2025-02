Kdo izmed lovcev najbolje oponaša vodilne jelenje samce?

Kdo najbolje oponaša jelenje rukanje, kako dobro gre lovcem pri posnemanju globoko predirnih, rohnečih zvokov, ki jih lahko predvsem v jesenskem času slišimo v gozdovih? Oponašanje jelenjega rukanja je postalo posebna lovska disciplina, ki zahteva dober posluh, tekmovalci se morajo čim bolj približati izvirnim zvokom, značilnim za oglašanje jelenov v različnih situacijah. V Nemčiji so pred dnevi dobili zmagovalca državnega prvenstva. Zakaj priznava, da na evropski ravni nima možnosti za zmago in zakaj so vzhodnoevropski lovci pri tem veliko boljši?