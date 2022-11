Na dvorcu Bukovje v Dravogradu so ves dan odzvanjali zvoki harmonike. Najboljših 44 slovenskih harmonikarjev, najmlajši je bil star sedem let, najstarejši pa 78, se je pomerilo na tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko. To je tista harmonika, ki nima črno belih tipk, ima le gumbke, in kot zatrjujejo harmonikarji, jo je lažje igrati kot klavirko. A za eno in drugo so potrebni talent, volja in veliko vaje.