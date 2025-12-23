Kdo je oblekel najgršega med grdimi?

Čas pred prazniki prinaša kar nekaj tradicij, ena izmed bolj zabavnih pa je zagotovo dan grdih božičnih puloverjev, kjer domišljija nima omejitev. S smešnimi, če ne kar kičastimi puloverji, ki so pogosto okrašeni z lučkami, zvončki in bleščicami, si bolj sproščeni popestrimo praznike v službi, doma ali s prijatelji. Ponekod se je tradicija razširila še v športne dejavnosti, v Nemčiji tako oblečeni v puloverje z božičnimi motivi tečejo maratone. Pa vi? Se požvižgate na tradicijo? Ali ji zvesto in vzneseno sledite tako, da vsako leto iz omare potegnete vaš nori pulover? Ali pa si vsako leto kupite novega? Vse je prav in nič ni narobe.