Kdo krade krajevne table?

Skrivnostne kraje krajevnih tabel vznemirjajo prebivalce in predvsem policiste v okolici majhnega nemškega kraja Heiningen, ki leži dobrih 200 kilometrov zahodno od Berlina. Policija lovi neznance, ki jih očitno močno srbijo prsti, saj pogrešajo kar 30 krajevnih tabel, ki so izpuhtele v zrak pred približno mesecem dni. Policisti še kar tavajo v temi in zbirajo dokaze, ki pa jih je bore malo. Je pa zato škoda za občine toliko večja, približno 10 tisoč evrov so vredne izginule table, ki jih je treba nadomestiti.