Kdo nas je v 2024 najbolj nasmejal?

Ob koncu letošnjega leta smo zavrteli čas nazaj in osvežili spomin na trenutke, ki so nas v letu 2024 najbolj nasmejali. Za smeh in dobro voljo so poskrbeli tako resničnostni šovi naše medijske hiše kot znani obrazi slovenske in tuje estrade.

OGLAS

Tudi letos so za smeh in dobro voljo poskrbele spletne šale, ki so navdih črpale v naših šovih, predvsem pri priljubljenem resničnostnem šovu Kmetija. Solze Eve Lune Mlakar so v kombinaciji prizora iz slovenskega filma Gepack, ki si ga boste na najdaljšo noč v letu lahko ogledali na POP TV, nasmejale marsikoga. Šalo so ustvarili pri priljubljenem Instagram profilu Slomemija.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Golobova lutka Spletnim šalam niso ubežali niti naši politiki, naj bo to Janez Janša z dražbo osebnih predmetov ali pa predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber. Ta je sicer z objavo posnetka, v katerem je predsedniku SDS v posmehljivem tonu ponudila še en predmet za prodajo na dražbi – vudu lutko z obrazom Goloba – prejela mešane odzive. Oglasil se je podmladek SDS, v debato pa se je vključil tudi naš Aleksander Pozvek.

Ronaldova postelja Splet je preplavila tudi naša prvoaprilska šala. Na dan za potegavščine smo si na naši spletni strani privoščili šalo, ki se je kot blisk razširila po družbenih omrežjih. Povzeli so jo celo tuji mediji, med njimi britanski Daily Mail, ki ni opazil, da je dražba Ronaldove postelje v resnici prvoaprilska šala. V ponedeljek, na 1. april, smo bralce malce "potegnili za nos". Poročali smo namreč, da bo hotel na dražbi prodal posteljo, v kateri je med obiskom Slovenije spal portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo.

Barronov kovček Kaj pa na tujem? Splet je obšel star posnetek štiriletnega Barrona Trumpa, ki je z mamo Melanio govoril v angleščini, pri tem pa je bilo jasno slišati njegov slovenski naglas. Pogovor o kovčku je med uporabniki zaokrožil do te mere, da ga je poustvarila tudi Paris Hilton.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zabavne olimpijske igre Kljub temu da so v prvi vrsti praznik športa, so olimpijske igre letos poskrbele tudi za veliko smeha in zabave, četudi popolnoma nenačrtovano. V spomin uporabnikov na spletu sta se najbolj vtisnila Avstralska breakdancerka Raygun in njeni nenavadni gibi ter francoski atlet Anthony Ammirati, ki je pri skoku v višino s palico z moškostjo zrušil letvico.

Avstralska breakdancerka Raygun. FOTO: Profimedia icon-expand

Timberlake tarča šal Aretacija zaradi vožnje pod vplivom alkohola je Justinu Timberlaku prinesla veliko več kot le težave z zakonom. Glasbenik je vse od trenutka, ko je novica prišla v javnost, tarča spletnih trolov, ki na njegov račun ustvarjajo številne šale. Poročanje, da naj bi pripadnik generacije Z aretiral svetovno znanega glasbenika in ga ob njegovem pritoževanju, da bo to uničilo njegovo turnejo, vprašal, za kakšno turnejo gre, je bilo voda na mlin trolom. "Ampak jaz sem na svetovni turneji," je skušal razložiti Timberlake, v odgovor pa dobil: "Seveda, dedek, pospremiva te nazaj v policijski avtomobil." Tako so se troli pošalili na Justinov račun.