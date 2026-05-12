Zanimivosti

Kavarna, ki jo vodi umetna inteligenca

Ljubljana, 12. 05. 2026 06.00

Kdo se mora bati, da mu bo umetna inteligenca vzela službo? Tudi menedžerji – če bi sodili po primeru na novo odprte kavarne v švedskem Stockholmu, ki jo vodi umetna inteligenca. Imenuje se Mona in zaposluje različne kadre ljudi, skrbi za naročila izdelkov in nadzoruje finance. In seveda ne bi bila prava vodja, če se ne bi čez njo pritoževali zaposleni, ki morajo popravljati njena pogosto nesmiselna naročila – ko denimo dobijo pločevinke paradižnika, ki ga v kavarni res ne potrebujejo. Pa ji posel v splošnem gre od rok? Ali kavarna posluje z dobičkom ali izgubo?

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

