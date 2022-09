Kenguruji vračajo udarec. Ne upamo od doma, ulice in igrišča so prazna, tarnajo v majhni avstralski vasici, po kateri se potika skoraj toliko vrečarjev kot prebivalcev. Domačini so prestrašeni, ker se vedno bolj agresivni kenguruji vse pogosteje lotevajo tudi njih. Nekateri so zaradi brc, prask in udarcev morali v bolnišnico. Nekaj skakalcev so pristojni že ujeli in preselili drugam, a to ni dolgoročna rešitev. Da zaščiteni kenguruji prodirajo vse globlje v naselja, si je kriv tudi človek sam, opozarjajo strokovnjaki, saj vrečarjem jemlje življenjski prostor.