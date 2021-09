Ker je milijonarka, je kazen za prehitro Švicarko znašala 193.000 evrov

Če bi za 43 kilometrov na uro hitrost v naselju prekoračila v Sloveniji, bi dobila devet kazenskih točk, njena denarnica pa bi bila tanjša za 750 evrov. Ker pa se je to zgodilo v Švici, kjer višina kazni temelji na prihodkih oziroma premoženju kršitelja, je voznici sodišče prisodilo 400.000 frankov kazni. Po pritožbi so znesek sicer prepolovili, tako da je ta kazen nazadnje znašala "le" 175.000 evrov, prišteli pa so ji še prejšnjo pogojno, ki jo je stala še dodatnih nekaj tisočakov.

icon-expand Skoraj 100 km/h v naselju je švicarsko podjetnico drago stalo. FOTO: Dreamstime Podjetnica iz Züricha se je s svojim range roverjem novembra 2018 vozila po kantonu Schwyz, ko je v naselju Wollerau preveč pritisnila na plin in dosegla hitrost 93 km/h. Ker je šlo za milijonarko, ki je imela po poročanju švicarskih medijev pod palcem kar 12 milijonov evrov, je okrožno sodišče sprva izračunalo, da mora za svoj prekršek plačati kar 370 tisočakov, vendar se je na to odločitev pritožila. Kantonalno sodišče je kazen nato prepolovilo, tudi zato, ker je tožilec proces preveč razvlekel. Vendar pa je njen prekršek v naselju Wollerau "aktiviral" še eno izmed predhodnih pogojnih kazni – šlo je namreč za večkratno kršiteljico cestnoprometnih predpisov. Po poročanju švicarskega Blicka je morala voznica s pretežko nogo nazadnje odšteti 209.000 frankov oziroma približno 193.000 evrov.