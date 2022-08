Kilometrska kolona pred črpalko, kjer je liter goriva 1,33 evra

V Bosni in Hercegovini so dočakali padec cen goriv. Te se po novem gibljejo nekje med 1,6 in 1, 8 evra. Bencinska črpalka v mestu Brčko pa je cene znižala še dodatno; Vozniki bodo na njihovi črpalki za liter bencina ali dizla plačali 1,33 evra.

Na bencinski servis so se tako odpravili številni domačini in okoliški prebivalci, ki so pred črpalko naredili kilometrsko kolono.