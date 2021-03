Kip Trumpa-Bude na Kitajskem pravi hit

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump morda ni najbolj razmišljujoča in poduhovljena oseba na svetu, a to ni ustavilo nekega kitajskega proizvajalca pohištva, da je trgu ponudil kip Bude v podobi Trumpa. Kip Trumpa, ki sedi "po turško", oblečen v haljo oziroma kimono, z zaprtimi očmi in meditira, so prodajalci v spletni trgovini Taobao pospremili s sloganom "Naredite svoje podjetje znova veliko".

Trump-Buda je v hipu postal pravi prodajni hit, saj naročila kar dežujejo. Keramični kip poduhovljenega Trumpa je na voljo v različnih velikostih. Za najmanjši kip, ki je visok 1,6 metra, je treba odšteti 999 juanov (približno 128 evrov), za največjega, ki v višino meri kar 4,6 metra, pa 3999 juanov (516 evrov).