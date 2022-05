Kip hollywoodske ikone Audrey Hepburn tudi v Bruslju

"Zdaj sta dva njena doprsna kipa v dveh mestih, kjer je preživela svoje otroštvo," je povedal za AFP, pri čemer je imel v mislih prejšnjo različico kipa nizozemskega kiparja Keesa Berkadeja v nizozemskem Arnhemu.

Z oskarjem nagrajena filmska ikona 60. let prejšnjega stoletja se je rodila kot Audrey Ruston 4. maja 1929 na bruseljski ulici Keyenveld 48, ki je zdaj mirna ulica za pešce v bližini glavne bruseljske nakupovalne ulice. Hči nizozemske aristokratinje in britanskega bankirja je živela v Bruslju do svojega šestega leta, ko je njen oče nenadoma zapustil družinsko hišo. Po vojni se je Audrey Hepburn izšolala za balerino in se preselila v London, kjer je bila igralka v gledališki četrti West End, dokler ni dobila prve filmske vloge.