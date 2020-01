Kitajci so na nebu lahko opazovali tri 'sonca'

Prebivalci mesta Fuyu v kitajski provinci Jilin so zadnji dan v letu 2019 lahko opazovali nenavaden pojav. Na nebu so namreč svetila kar tri "sonca".

Ko so fotografije pojava zaokrožile po družbenih omrežjih, so jih Kitajci primerjali z zgodbo o njihovem junaku, ki sliši na ime Hou Yi. Legenda pravi, da je izdelal lok in s puščicami z neba sklatil osem od devetih sonc. Pustil je samo enega, nujno potrebnega, da svet ne bi bil uničen. Ker je rešil človeštvo, mu je gospodar nebes podaril eliksir nesmrtnosti. Hou Yi ga je hranil v hiši, saj ni hotel postati nesmrten in tako živeti dlje od ljubljene žene, vendar je prav ona ukradla čarobno pijačo, jo popila in odletela na Mesec, kjer za vedno živi sama v ledenem dvorcu.