Psi – vojaški padalci. Medtem ko se sprašujete, zakaj, so na Kitajskem že izvedli prvi skok. Vojaški pes, ki sliši na ime Tank, je pogumno skočil v tandemu. Tank je del posebne enote, v kateri so vojaki izurjeni tudi kot padalci. Seveda so kosmatinca za pogum primerno nagradili.

