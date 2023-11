Kje v Evropi novim prebivalcem plačajo, da se preselijo k njim?

Vasica Albinen v švicarskih Alpah je dom manj kot 250 prebivalcev. Da bi povečali število ljudi v kraju družinam ponujajo nagrado v znesku 50.000 evrov, če se preselijo tja. Če ste ljubitelji gora, bi vas morda zanimalo življenje v tej slikoviti vasici, ki leži na pobočju gore v kantonu Valais. Ta je nekaj več kot uro vožnje oddaljena od znanega smučarskega središča Verbier. A shema je odprta samo za švicarske državljane ali tujce, ki so v Švici živeli dovolj dolgo, da so pridobili dovoljenje za prebivanje C. Se pa morajo kandidati zavezati, da bodo v vasi živeli vsaj deset let. Lokalne oblasti so sicer sporočile, da na dan prejmejo okoli 100 povpraševanj.

Ponga, mesto in občina s 600 prebivalci na severozahodu Španije, si želi predvsem britanskih stanovalcev. Britancem bi plačali 2971 evrov, da se preselijo tja, še dodatno nagrado pa bodo prejeli za vsakega otroka, ki se rodi tam. Da bi izkoristili ponudbo, se morajo Britanci zavezati, da bodo v Pongi živeli vsaj pet let.

V Kalabriji, jugozahodni regiji Italije, boste s preselitvijo v vas z 2000 prebivalci ali manj zaslužili do 28.000 evrov. Tisti, ki se želijo prijaviti, morajo biti stari 40 let ali manj in se preseliti v regijo v 90 dneh po sprejetju in odobritvi njihove vloge. Prav tako morajo ustanoviti podjetje ali najti zaposlitev v sektorju, ki potrebuje več delavcev. To vključuje restavracije, hotele, nočitve z zajtrkom in trgovine.