Klepetan se je letos iz južnih krajev prej vrnil k Maleni

Nekaj ​​dni prej kot običajno se je letos v svoje gnezdo ljubljene Malene vrnil samec Klepetan, ki gnezdita na dvoriščni stavbi šole v Brodskem Varošu. Najlepša in tudi širše poznana živalska ljubezenska zgodba je tako dobila svoje srečno sedemnajsto nadaljevanje.

Klepetana je opazil upokojeni šolski hišnik Stjepan Vokić, ki je potrdil, da sta bila štorklja in samec zelo vesela drug drugega, saj sta se kljunčkala in tudi nekajkrat ljubila, sicer pa prav po njegovi zaslugi njuna ljubezenska zgodba traja že toliko let. Malena pri njih gnezdi že 32 let.



Običajno se je samec k samici z zlomljenim krilom s 13 tisoč kilometrov dolge poti iz Afrike vrnil že med 24. in 28. marcem, redko tudi pozneje. Zdaj pa se je že sedemnajstič vrnil k svoji Maleni. Po prvotnem veselju ob prihodu je Klepetan očistil in uredil svoje perje, hkrati ga čaka še popravljanje gnezda, kar je njegova vsakoletna navada. "Če bo po sreči, bo Malena čez mesec dni izlegla jajca, iskreno pa upam, da se bo njun zarod, ki šteje 66 potomcev, še povečal, kar je svetovna posebnost,"je povedal Vokić.