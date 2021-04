Klepetan se je vrnil k svoji Maleni, s katero ima že 66 potomcev

Najbolj znani hrvaški štorklji, Klepetan in Malena , sta spet skupaj. Že 19. pomlad se je samček vrnil k svoji izbranki v kraj Brodski Varoš, kjer zanju skrbi upokojenec Stjepan Vokić.

Klepetan se k svoji izbranki vrača že skoraj 19 let. Stjepan za Maleno skrbi že 28 let, odkar si je zlomila krilo, zaradi česar se nikoli več ni podala na zimovanje v tople kraje. Stjepan je bil prepričan, da Klepetan Malene tudi letos ne bo pustil na cedilu in da jo bo razveselil s svojo vrnitvijo. Pričakoval ga je okoli velike noči, a se je samec vrnil deset dni kasneje.

"Zadnjih nekaj dni se je videlo, da je Malena zelo žalostna in da je gledala druge štorklje, kako se vračajo k svojim samicam, Klepetana pa ni bilo od nikoder. Začela je zavračati hrano, ampak hvala bogu je to zdaj za nami. Tu sta, objeta, grejeta eden drugega, jaz pa se pripravljam na njune nove potomce–do zdaj sta jih imela že 66,"je zaJutarnji list povedal Stjepan.