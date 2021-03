Kljub slabemu vremenu reševanje žabic v polnem teku

Prvo spomladansko obilnejše deževje in nekoliko toplejše vreme žabice pripravita do tega, da se vračajo k svojim mrestiščem v vodi. Včasih za to pot potrebujejo tudi več kilometrov, poleg tega jih na poti čakajo ovire. Ravno Hraše so ena najbolj nevarnih točk za žabe na Gorenjskem, saj je cesta edini način, da pridejo do bližnjega močvirja in nazaj. Tudi letos pa so številni prostovoljci poskrbeli, da je njihova pot nekoliko bolj varna. Žabicam so pomagali prečkati nevarno cestišče. Pomembno je poudariti, da je za reševanje omenjene problematike potreben celosten pristop, največ bi za življenje dvoživk storili z gradnjo podhodov pod cestami in ograjami, ki bi dvoživke in plazilce usmerjale k njim.