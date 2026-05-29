Kljub zgražanju Spotifyjev nov logo dosegel svoj namen

Nedavno je posodobljena aplikacija Spotify presenetila z novim logotipom, z njim pa izzvala veliko zgražanja in neodobravanja uporabnikov. Ti so bili do nove podobe posebej kritični na družbenih omrežjih, zato se je podjetje, ki ponuja pretočne avdio vsebine, odločilo za objavo pojasnila, z njim pa ponudilo tudi tolažbo, da gre zgolj za začasno spremembo.

Spotify obeležuje 20-letnico. FOTO: Profimedia

"V redu, vemo, da bleščice niso za vsakogar. Obdobje lesketanja se bo kmalu zaključilo, običajen logotip pa se bo vrnil," so zapisali na družbenem omrežju, kljub negativnim odzivom pa je Spotify s spremembo dosegel, kar si je želel – dobil je pozornost. In to veliko nje, pravijo strokovnjaki za marketing. Sprememba je bila namenjena obeležitvi 20-letnice podjetja, znotraj aplikacije pa so za uporabnike pripravili posebno presenečenje, podobno tistemu, ki jih vsako leto pričaka ob zaključku leta. Tokrat so si lahko pogledali povzetek svojih prvih predvajanj ter seznam največkrat predvajanih pesmi in izvajalcev vseh časov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

S tem pri uporabnikih vzbujajo občutek lojalnosti in hvaležnosti ter jih opominjajo, da so z aplikacijo povezani že dolgo časa, zato bi s spremembo ponudnika pretočnih vsebin izgubili pomemben del lastne zgodovine. Kar je, znova opozarjajo strokovnjaki za trženje in marketing, odličen trik, saj večina uporabnikov aplikacije ne uporablja že 20 let. Podjetje Spotify so ustanovili leta 2006 na Švedskem, a je na primer v ZDA dosegljiv šele od leta 2011, v Sloveniji pa od leta 2020, ko je podjetje svoje storitve razširilo v 13 evropskih držav.

Logotipi vplivajo na čustva

Znano je, da spremembe logotipov, ki so na trgu prisotni dlje časa, izzovejo čustvene reakcije med uporabniki. Da se bo enako zgodilo s spremembo pri Spotifyju, ki svojo znamko gradi prav na prepoznavnosti le-tega, pa je bilo več kot pričakovano.

Čeprav so se v preteklosti podobno že odločile znamke, ki so imele prav tako trdno zasnovano in povezano podobo z logotipi, kot jo ima Spotify, in so se uporabniki sčasoma navadili na novo, pa obstajajo primeri, ko so se morala podjetja odločiti, da se vrnejo k prvotni podobi. Eno teh je na primer Gap. A Spotify trajne spremembe niti ni načrtoval, dosegel pa je svoj namen pri uporabnikih, ki so opazili nov logotip, odprli aplikacijo, preverili, kaj se dogaja in zaznali presenečenja, ki so jih posebej zanje pripravili ob 20-letnici.