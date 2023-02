Knjiga Ane Schnabl v izboru za prestižno literarno nagrado Dublin

Mednarodna literarna nagrada Dublin pod pokroviteljstvom Dublinskega mestnega sveta promovira svetovno literaturo in dobitniku prinese denarno nagrado v vrednosti 100.000 evrov. Letos bodo že 28. po vrsti podelili eni izmed nominiranih knjig, napisanih ali prevedenih v angleščino. V primeru, da nagrado dobi prevodna knjiga, kar se je do sedaj zgodilo devetkrat, nagrado razdelijo med pisatelja in prevajalca. Med nominiranci je tudi slovenska pisateljica Ana Schnabl z romanom Mojstrovina , ki je preveden v angleščino z naslovom The Masterpiece .

V letošnjem letu je pri nominiranju sodelovalo 84 knjižnic iz 31 različnih držav. Izbrali so 70 knjig, med katerimi jih je 30 prevedenih iz 19 različnih jezikov, piše na spletni strani založbe Beletrina, pri kateri je Mojstrovina izšla. V širšem izboru za nagrado je 70 knjig, med nominiranimi avtorji so denimo Catherine Ryan Howard, Sheldon Russell, Sally Piper, Douglas Stuart, Sarah Hall, Hannah Kent, Karl Ove Knausgaard in Saša Stanišić.

Mojstrovina je romaneskni prvenec Ane Schnabl, ki je leta 2017 za svojo zbirko kratkih zgodb Razvezani prejela nagrado za najboljši literarni prvenec. Roman spremlja starejšega profesorja in pisatelja ter mlado urednico na založbi, ki se zapleteta v ljubezensko razmerje. Ko zanj izvedo partnerji, se ona loči in izgubi službo, on ohrani oboje, le do pisanja mu ni več. Kot so zapisali pri Beletrini, je avtorico ob na prvi pogled klasični ljubezenski zgodbi zanimalo vprašanje, na kakšen način se ljudje srečujemo s samim seboj, s svojo usodo in kako ta srečanja prenašamo: "Če jih pravzaprav sploh znamo prenesti in zlasti – zakaj jih ne znamo. Kdaj zberemo pogum, če ga zberemo? Zakaj ga ne zberemo?"