Knjiga Harry Potter in Kamen modrosti, kupljena za 30 centov, na dražbi

Od 10. julija bo na dražbi možno kupiti redek izvod knjige Harry Potter in Kamen modrosti, ki je bila pred leti kupljena za samo 30 centov. Kot poroča BBC, bi se knjiga danes lahko prodala za skoraj 6000 evrov. Knjigo prve izdaje je kupil moški, ki je letos umrl, na dražbo pa jo bo dala njegova sestra. Po besedah sestre lastnika, ki ne želi biti imenovana, se je brat vse življenje navduševal nad knjigami in spominki. Zbirati jih je začel že v šoli. "Hodil je na razprodaje in knjižne sejme ter se vračal s kupom knjig, revij ali stripov," je pojasnila.