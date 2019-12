Knjiga Harry Potter z avtoričinim podpisom prodana za skoraj tri tisoč evrov

Podpisana prva knjiga o Harryju Potterju, ki je bila kupljena za le en peni, je bila sedaj na dražbi prodana za 2750 evrov. Poslovnež Mark Cavoto , ki ima v lasti kar 1500 knjig o Harryju Potterju, je nad izkupičkom navdušen. Knjigo Harry Potter in dvorana skrivnostiiz leta 1998 je zbiratelj kupil preko spleta in preden jo je dobil, se ni zavedal, da je to eden redkih izvodov z avtogramom pisateljice J. K. Rowling .

Mark se z nakupi in prodajo knjig o Harryju Potterju ukvarja že deset let, ko je prodal tri kopije knjig, ki so pripadale njegovi hčerkiHolly. "Vse tri knjige sem prodal v pičlih 20 minutah na eBayu, za vsako pa sem zaslužil 12 evrov," se je spominjal svojih začetkov prodaje legendarnih knjižnih uspešnic."Svoj hobi sem spremenil v posel. Knjige sem začel kupovati preko spleta in v antikvariatih." Poslovnež je prišel do točke, ko je na dan kupil tudi po deset izvodov, do danes pa je vse skupaj kupil in prodal približno 3000 knjig.

Njegovo zanimanje ga je pripeljalo do nakupa izdaje knjige, ki je bila podpisana: "Za Alexandro (spet!) J. K. Rowling." Presenečenje, ki ga je čakalo v pošiljki, pa je prva opazila hčerka Holly. Poslovnež je najbolj ponosen na prodano kopijo knjige Harry Potter in kamen modrosti, ki ga je prodal avstralskemu kupcu za več kot pet tisoč evrov, kupil pa ga je za en peni.