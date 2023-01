Velikokrat slišimo, da je pes človekov najboljši prijatelj. V zgodbi iz Amerike pa je človekova najboljša prijateljica veverica. Čeprav Mark iz ameriškega Connecticuta tega ni pričakoval, ga je splet okoliščin pripeljal do veverička in postala sta tandem, njune dogodivščine pa spremlja več milijonov ljudi, ki se z njima druži, joka in smeje.